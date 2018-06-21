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США захотели увидеть Россию в Афганистане

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Вашингтон хочет, чтобы Россия более активно участвовала в урегулировании ситуации в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

В частности, Белый дом считает, что Москва должна оказывать больше помощи правительству Афганистана. «[Россия] может играть важную роль, содействуя усилиям по стабилизации в стране. Мы бы хотели, чтобы она делала больше и оказала такую помощь правительству Афганистана, которая бы способствовала одержанию им победы или вступлению террористов в мирные переговоры», — сказала она.

По словам Уэллс, Кремль только выиграет, если ситуация в Афганистане стабилизируется.

В то же время на вопрос о том, поставляет ли Москва оружие движению «Талибан» (запрещено в России), она не ответила конкретно. «Россия это отрицает, однако занимает позицию, что "Талибан" — легитимная сила в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России)», — пояснила представитель Госдепартамента.

Как пишет агентство, Соединенные Штаты не раз высказывали предположения, что Россия оказывает военную помощь талибам. Москва подобные обвинения отвергает.

9 июня сообщалось, что талибы впервые за 17 лет объявляли перемирие. До этого власти Афганистана заявили о прекращении огня с 11 по 19 июня. Позднее оно было продлено еще на 10 дней.

Однако 20 июня члены движения захватили военную базу в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана и убили 30 солдат.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и афганское правительство ищут способы достичь политического компромисса.

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