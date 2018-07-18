Афганистан по-соседски захотел извинений от России

Ввод советских войск в Афганистан в 1979 году был ошибкой, за которую народ хочет услышать извинения, заявил посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай. Его слова приводит РИА Новости.

«В 1978 году (в Афганистане) к власти пришли левые силы, которые на самом деле не были левыми. У них было одно желание — власть. Признав их правительство Амина и Тараки, СССР сделал свою первую ошибку — и это правительство не было самостоятельным, а марионеточным», — заявил посол.

Дипломат отметил, что второй ошибкой был ввод советских войск на территорию страны, в связи с чем погибли более двух миллионов афганцев и много советских солдат. «В результате вся инфраструктура страны была разрушена. А наш народ вел то, что мы называем большим джихадом», — подчеркнул он.

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«Но сейчас мы рассчитываем на то, чтобы правительство России выразило некие извинения афганскому народу. Такое заявление послужит истинному углублению и упрочению наших отношений», — отметил Абдул Каюм Кучай и добавил, что «такие события между соседями случаются».

В 1973 году в Афганистане начался военный конфликт между правительственными войсками и моджахедами. В 1979 году руководство СССР приняло решение ввести на территорию страны войска. До полного вывода воинских частей в 1989 году службу там прошли 620 тысяч солдат. По разным оценкам, за это время погибли от 15 до 26 тысяч военнослужащих, еще 54 тысячи получили ранения.

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