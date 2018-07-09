Раскрыта личность убитого афганцами американского солдата

В Афганистане был убит американский солдат, служивший в 1-м батальоне 28-го пехотного полка «Черные львы». Об этом говорится на странице подразделения в Facebook.

Как отмечается, капрал Джозеф Масиэл (Joseph Maciel) из города Саут-Гейт в Калифорнии погиб 7 июля в провинции Урузган в центральной части Афганистана. В стране он служил с февраля 2018 года, находился в составе вспомогательной бригады, которая занималась обучением местных военнослужащих.

Отмечается, что мужчина умер во время так называемой инсайдерской атаки. Как уточняет Reuters, обычно под этим подразумевается нападение афганских солдат или людей, одетых в такую же форму, на военных США. В то же время никаких подробностей произошедшего не приводится, инцидент расследуется. Известно, что ранения получили еще два американца.

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Как пишет Reuters, инсайдерские атаки часто происходили в Афганистане, хотя в последние годы их стало значительно меньше. Отмечается, что была усилена безопасность размещенных в стране сил НАТО, в том числе созданы специальные подразделения.

Американские военные находятся в Афганистане с 2001 года, когда началась операция «Несокрушимая свобода», ставшая ответом на теракты 11 сентября. Президент США Дональд Трамп в августе 2017-го огласил новую стратегию в отношении Афганистана, в рамках которой американская сторона отказывается от быстрого вывода войск, а также расширяет полномочия военных для борьбы с боевиками.

В январе 2018-го сообщалось, что Вашингтон планирует направить в страну еще тысячу человек к остававшимся там 14 тысячам.

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