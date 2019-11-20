Россиянин посмеялся над маленькой квартирой и попал под шквал критики

Пользователь портала Pikabu раскритиковал чересчур маленькую, по его мнению, квартиру, выставленную на продажу в Санкт-Петербурге. Он опубликовал фотографии жилья с язвительными подписями, но в комментариях к посту автора осудили за придирчивость.

Топикстартер с никнеймом Zero123peon озаглавил свой пост «Бесподобная наглость». В нем размещены снимки квартиры общей площадью 11,7 квадратного метра, расположенной на первом этаже хрущевки и оцененной владельцем в 1,8 миллиона рублей. Автор возмутился тем, что микроквартира предлагается без мебели и по завышенной, с его точки зрения, цене.

Фото: cian.ru

«А вообще это ****** (катастрофа), товарищи, делать из квартиры в хрущевке коммуналку с задатком на студию. В хрущевке, Карл! И еще поднимать стоимость на 200 тысяч за одну, мать ее, неделю! Да блин, строители в вагончиках лучшие условия имеют», — написал топикстартер.

Большинство пользователей оставили под публикацией отрицательные комментарии. Они отметили, что многие в России живут в таких квартирах, а также указали, что никто не заставляет автора приобретать не понравившийся объект. «Что с тобой не так? Я лично не покупаю говно, которое мне не нравится, а ты не можешь удержаться?» — отметил trympampam. «Людей туда насильно заселяют что ли? В заложниках держат, законодательно запрещают иметь другую квартиру, или что? В чем претензия? К тому же, это спрос рождает предложение, а не наоборот», — согласился sinn3r. «Шикарное жилье. Можно лежать на кровати за компом и не вставать неделю», — заключил Taboo88.

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Квартира, о которой идет речь, действительно выставлена на продажу за 1,8 миллиона рублей. Описание объекта опубликовано в базе ЦИАН. «Продается квартира-студия, общая площадь — 11,7 квадратного метра, — говорится в объявлении. — Балкона нет, совмещенный санузел. Квартира расположена на первом этаже пятиэтажного дома (хрущевка), здание построено в 1968 году. Сделан косметический ремонт. Центральное отопление. Горячая вода из центрального водоснабжения, есть обычная ванна».

Ранее, в октябре, экономист и политолог Михаил Делягин публично раскритиковал малогабаритные квартиры. Эксперт назвал маленькие студии консервными банками, а застройщиков, продающих чрезмерно компактное жилье, — алчными.

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