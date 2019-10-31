Квартиры в Москве пообещали сделать более доступными

Столичные власти планируют принять ряд мер для увеличения уровня доступности городского жилья. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

Чиновник отметил, что цены на недвижимость не должны расти быстрее инфляции. «Доступность жилья — один из ключевых факторов будущего развития Москвы как мирового мегаполиса», — подчеркнул он.

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Хуснуллин сообщил, что в прошлые годы в городе фиксировали высокий рост стоимости жилья. По его словам, это спровоцировало отток жителей — в первую очередь молодежи — из Москвы. «Сейчас перед нами стоит задача сделать жилье более доступным и вернуть москвичей в свой город», — пояснил заммэра.

Он также заявил, что повышение доступности квартир поможет разгрузить транспортную систему столицы, поскольку люди получат возможность приобретать жилье рядом с местом работы.

Ранее в октябре экономист и политолог Михаил Делягин публично раскритиковал малогабаритные квартиры — один из самых востребованных в Москве видов недвижимости. Эксперт назвал маленькие студии консервными банками, а застройщиков, продающих чрезмерно компактное жилье, — алчными.

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