Названа стоимость аренды самой дорогой квартиры Москвы

Самое дорогое съемное жилье в Москве — пятикомнатные апартаменты в гостинице «Украина» (отель Radisson Collection) за 3,5 миллиона рублей в месяц. Об этом говорится в материале федерального портала «Мир квартир», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Квартира площадью 280 квадратных метров выдержана в скандинавском стиле. Пространство разделено на хозяйский и гостевой блоки, в каждом есть спальни и отдельные гостиные, а также спа-зоны. Арендатора для апартаментов не могут найти уже полгода.

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Второе место заняла четырехуровневая квартира в 500 «квадратов» со спортзалом, зимним садом и отдельным этажом для прислуги. Она находится в 1-м Зачатьевском переулке, в одном из самых дорогих столичных кварталов, получивший название «Золотая миля». Жилье обойдется в 3,2 миллиона рублей в месяц.

На третьей строчке рейтинга — отреставрированный особняк в Барыковском переулке площадью 540 квадратных метров. В здании есть терраса с видом на Москву. В стоимость аренды (3 миллиона в месяц) включена оплата трех парковочных мест.

Также в первую пятерку по той же цене вошли особняк в Подсосенском переулке (с собственным салоном красоты, винным погребом и сауной) и двухуровневый пентхаус в Москва-Сити, где съемщик сможет пользоваться персональным кинозалом, хаммамом и лаундж-зоной с бильярдом.

По мнению аналитиков портала, сверхдорогую элитную недвижимость обычно снимают экспаты из стран Ближнего Востока или из Китая, а также компании для представительских нужд своих владельцев и топ-менеджеров.

В январе 2019 года самую дорогую съемную квартиру Москвы риелторы нашли именно на «Золотой миле» — роскошные апартаменты с пятью комнатами стоимостью 600 тысяч рублей в месяц.

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