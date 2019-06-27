Месяц проживания в «Москве-сити» оценили в полтора миллиона рублей

Апартаменты в деловом центре «Москва-сити» выставили на столичный рынок аренды по ставке 1,6 миллиона рублей в месяц, следует из материалов агентства Savills, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Трехкомнатный лот с эксклюзивным ремонтом расположен в одной из башен комплекса «Город Столиц». Это самое дорогое предложение съемного жилья в «Сити», отмечают риелторы.

По их данным, средняя арендная ставка в районе ММДЦ «Москва-сити» составляет около 400 тысяч рублей за объект в месяц, что сопоставимо со средним показателем в районе Арбат-Кропоткинская — одном из наиболее дорогих для столичных арендаторов.

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Более трети (37 процентов) апартаментов в «Сити» сдаются по ставке от 300 тысяч до полумиллиона рублей в месяц, подсчитали в Savills. «Большой выбор объектов мы также наблюдаем по ставкам аренды 200-300 тысяч рублей в месяц — 29 процентов объема предложения. Значительная доля апартаментов представлена в бюджете свыше 500 тысяч в месяц», — указывается в предоставленных материалах.

Самые дорогие съемные апартаменты предлагаются в небоскребах «Башня Федерация», «Город Столиц» и «Империя», выяснили эксперты. Всего в «Москве-сити» летом 2019-го сдается около сотни апартаментов.

Ранее в июне стало известно, что в Москве задумали построить второй «Сити». Крупный деловой центр появится на месте заброшенных корпусов завода имени Хруничева в районе Филевский Парк. Общая площадь возводимых зданий составит почти 3 миллиона квадратных метров.

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