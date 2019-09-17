Найдена самая роскошная квартира Северного Кавказа

Самая дорогая квартира из числа выставленных на продажу в Северо-Кавказском федеральном округе России (СКФО) находится в Ессентуках. Об этом сообщается в материалах аналитиков ЦИАН, которые есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Четырехкомнатная квартира-рекордсмен находится в одном из реконструированных зданий в центре курортной зоны Ессентуков. В числе особенностей жилплощади — собственный вход и привезенная из Объединенных Арабских Эмиратов мебель. Отделка квартиры выполнена в классическом стиле с преобладанием светлых тонов. Жилье площадью 178 квадратных метров выставлено на продажу за 33 миллиона рублей.

Второе место в рейтинге самых дорогих квартир региона досталось недвижимости из Пятигорска. В городе за 31 миллион рублей выставлена на продажу четырехкомнатная квартира площадью 140 квадратных метров. Жилье находится в доме с подземным паркингом и закрытой дворовой территории.

Материалы по теме Золотые кирпичи Что стало с первыми в России элитными домами для новых русских

Третье место досталось 282-метровой квартире из шести комнат. Недвижимость находится в Кисловодске, она выставлена на продажу за 31 миллион рублей, как и жилье из Пятигорска. «Бронзу» жилплощадь получила, поскольку ее площадь вдвое больше, чем у квартиры, которая удостоилась «серебра».

В пятерку самых дорогих квартир Северного Кавказа аналитики ЦИАН включили также лоты из Ставрополя и Махачкалы. Объекты предлагается приобрести за 22 и 20 миллионов рублей соответственно.

Ранее в компании оценили рынок аренды дорогого жилья в регионе. Как показал этот рейтинг, самая дорогая съемная квартира Кавказа расположена в Грозном, она сдается за 150 тысяч рублей в месяц. Второе и третье места заняли, соответственно, объекты из Ставрополя и Пятигорска. Стоимость аренды обеих квартир составляет порядка ста тысяч рублей в месяц.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru