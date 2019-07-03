Найдены самые роскошные съемные квартиры Кавказа

Самая дорогая съемная квартира Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) России сдается в аренду за 150 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в предоставленных «Ленте.ру» материалах аналитиков ЦИАН.

Квартира-рекордсмен расположена на 12 этаже ЖК «Грозный-Сити», ее площадь — 160 квадратных метров. Жилье сдается на срок от года, в условия сделки входит залог в размере одной месячной оплаты.

Второе и третье места рейтинга достались квартирам из Ставропольского края. За 103,5 тысячи рублей в месяц в аренду выставлена квартира на улице Маршала Жукова в Ставрополе; 3,5 тысячи рублей из этой суммы пойдут на оплату услуг ЖКХ. Квартиру на проспекте Кирова в Пятигорске предлагается снять за 100 тысяч рублей в месяц, в эту сумму уже включены коммунальные платежи.

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Четвертую строчку рейтинга занимает 140-метровая квартира в столице Северной Осетии Владикавказе. Жилье с дизайнерской отделкой в доме, расположенном в 300 метрах от набережной Терека, выставлено в аренду за 90 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит и машиноместо в подземном паркинге.

Пятое место досталось 160-метровому объекту в городе Кисловодск Ставропольского края. Жилье предлагается квартиросъемщикам по ставке в 85 тысяч рублей в месяц.

В исследовании ЦИАН уточняется, что средняя ставка аренды жилья в регионах российского Северного Кавказа варьируется в пределах 13-20 тысяч рублей в месяц.

Ранее эксперты портала «Мир Квартир» составили рейтинг регионов России с самыми дорогими частными домами. В топ-10 вошли Чечня и Дагестан с показателями в 8,8 и 7,7 миллиона рублей за дом соответственно.