Россияне назвали лучших и худших соседей

Пожилой одинокий человек, семья с инвалидом и мать-одиночка с ребенком рассматриваются россиянами как наиболее желательные соседи. Социальные предпочтения граждан в сфере соседских отношений выяснили аналитики «Левада-Центра», материалы исследования опубликованы на сайте организации.

В рамках исследования были опрошены более полутора тысяч человек в 50 регионах России. По результатам опроса аналитики рассчитали индекс «соседской» терпимости: если его значение для конкретной категории соседей меньше 100, то она воспринимается как нежелательная. Напротив, если значение индекса приближается к 200, то готовность видеть представителей тех или иных социальных групп в качестве соседей является высокой.

Лучшими соседями россияне сочли пожилых одиночек (значение индекса — 195), семьи с инвалидами (193), матерей-одиночек (194). Также большинство согласились бы жить рядом с очень богатыми семьями (индекс — 168), с очень бедными семьями (181), с семьями из африканских стран (129), из Вьетнама или Китая (122). Хуже отношение к выходцам с Кавказа или из Средней Азии (индекс равен 104).

Материалы по теме В одной парадной Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным

Крайне негативно граждане воспринимают соседей, являющихся членами религиозных сект (индекс — 49). Кроме того, они категорически не хотят видеть на своих лестничных площадках гомосексуальные пары (индекс — 69) и неблагополучные семьи (77).

Эксперты отмечают, что молодые люди в возрасте 18-24-х лет терпимее относятся к возможному соседству с гомосексуальной парой, с мигрантами и членами религиозных меньшинств. Респонденты с высшим образованием в полтора раза чаще демонстрируют нейтральное отношение к въезду в соседнюю квартиру гомосексуальной пары, чем опрошенные с образованием ниже среднего. В свою очередь, жители Москвы чаще «с раздражением, неприязнью» отнеслись бы к соседям-мигрантам с Кавказа и из Средней Азии.

В декабре 2018 года жители одного из домов в Москве собрали подписи против того, чтобы иногородние семьи с онкобольными детьми снимали жилье у них в подъезде на время лечения в столице. После организованной соседями травли одна такая семья съехала из квартиры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru