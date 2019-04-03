Российская студентка защитилась от пьяного соседа и попала под статью

В Чувашии 19-летнюю студентку Анастасию Раймову приговорили к трем годам условно за нанесение тяжких телесных повреждений пьяному соседу, который напал на нее и угрожал «свернуть шею», сообщает «Медиазона».

По информации издания, инцидент произошел 17 октября прошлого года в деревне Тимяши. Мать девушки Надежда Раймова позвала пятерых местных жителей помочь ей по хозяйству, после чего предложила угостить их самогоном. В это время ее дочь находилась в доме и готовилась к экзаменам. Она вышла на улицу и сделала замечание шумевшим гостям. Некоторые из них ушли, и во дворе дома остались только двое. Один из них — Алексей Филиппов — возмутился поведением студентки и напал на нее: он схватил ее за ворот куртки и начал отчитывать за то, что та весь день сидела дома и «не помогла вывозить навоз». По словам Анастасии, мужчина бил ее по плечу, угрожал свернуть шею и переломать руки и ноги.

Раймова испугалась, поскольку знала, что Филиппов был судим за изнасилование. Защищаясь, она ударила нападавшего в живот ножницами, которые нащупала в кармане куртки. Девушка рассказала, что после этого мужчина продолжил бить ее, но она сумела вырваться и убежать в дом. Согласно показаниям свидетелей, после инцидента Филиппов уехал на велосипеде.

В Канашском медицинском центре у Филиппова зафиксировали проникающее ранение живота без повреждения внутренних органов со скудным скоплением крови. Впоследствии это увечье было квалифицировано как причинение тяжкого вреда здоровью.

Студентку обвинили по части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»), уже полгода она находится под подпиской о невыезде. Ее адвокаты уверены, что следователь, возбудивший дело против нее, хотел заработать новое звание или улучшить статистику раскрытием серьезного преступления, а не легкого превышения необходимой самообороны.

По заявлениям о побоях и угрозах Раймовой отказывали в возбуждении уголовного дела. Филиппов сознался в мировом суде и был приговорен к 60 часам исправительных работ по статье 6.1.1 КоАП («Побои»).

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