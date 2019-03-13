Российский депутат-«патриот» избил учительницу по наводке племянницы

В одной из школ Ардона (Северная Осетия) депутат партии «Патриоты России» ворвался на урок и напал на учительницу начальных классов Мадину Созиеву. Его племянницу заподозрили в краже 70 рублей, сообщает «Кавказ.Реалии».

По данным издания, 6 марта депутат вломился в школьный кабинет, побил проводившую урок учительницу и, схватив ее за волосы, потащил к кабинету директора. Все это происходило на глазах учеников начальных классов. У некоторых из них случился нервный срыв.

По словам очевидцев, в кабинете директора депутат угрожал учительнице ножом и заявлял, что ему за это «ничего не будет». Он также оскорблял потерпевшую и ругался матом.

За день до инцидента у одного из учащихся школы в раздевалке пропали 70 рублей. Учителя решили провести воспитательную беседу с племянницей нападавшего депутата и еще двумя девочками, которые находились в помещении во время предполагаемой кражи.

Учителя неоднократно жаловались на агрессию депутата в школе. В прошлом году аналогичная ситуация произошла с другой учительницей.

Руководство школы совместно с учителями и родителями обратились в полицию.

Как пишет «Кавказ.Реалии», депутата зовут Василий Гогичашвили. При этом в жалобе, которую приводит издание, учительница назвала его Василием Гогичаевым.

В 2018 году депутат Чемальского райсовета народных депутатов (Республика Алтай) Юрий Корнеев избил двух женщин и подростка во время корпоратива. Чиновник отказался оплачивать счет в кафе, на что ему сделали замечания управляющая заведением и выступавшая там певица. За женщин вступился 14-летний внук одной из пострадавших. Против депутата возбуждено уголовное дело по статье 116 УК («Нанесение побоев из хулиганских побуждений»).

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Поделитесь своей историей Редакция ищет врачей и медицинских работников. В последнее время все чаще говорят о том, что силовики открыли на них охоту. В Следственном комитете даже создано специальное подразделение, которое будет заниматься исключительно преступлениями в медицине. Поэтому мы ищем врачей, которые сталкивались с правоохранительными органами и могут рассказать нам об этом опыте. Прислать историю Моя история 20000 Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже



