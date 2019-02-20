Российский депутат угрожал лопатой женщине

В Дзержинске депутат городской думы от «Единой России» Игорь Крашенинников напал на женщину с лопатой из-за мелкого ДТП. Видео произошедшего появилось в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как в одном из местных дворов депутат достает из багажника своего автомобиля лопату для расчистки снега и замахивается на женщину, которая обвинила его в нанесении повреждений ее машине. Несмотря на просьбы россиянки, Крашенинников отказался осмотреть ее машину и заявил, что никаких повреждений нет. На предложение дождаться сотрудников ГИБДД он ответил: «Ага, сейчас!» Затем он попытался скрыться с места аварии.

Депутат также оскорблял россиянку, используя нецензурную брань.

В Нижегородском региональном отделении (НРО) «Единой России» осудили поведение члена партии. «Что бы ни послужило причиной конфликта, никому, независимо от своего статуса и положения, не позволено так разговаривать с земляками», — заявил секретарь НРО «Единой России» Денис Москвин агентству REGNUM. По его мнению, такое поведение «бросает тень на работу всей партийной структуры».

Депутат от «Единой России» Игорь Крашенинников состоит в комитете по вопросам семьи, женщин и детей.

14 февраля депутата Сергея Гулькина исключили из «Единой России» за вождение в нетрезвом виде. Авария с его участием произошла в 2018 году в Ульяновске. 33-летний политик не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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