Россиянин снял кортеж губернатора и получил обвинение в опасном вождении

Житель Владимирской области, выложивший в сеть кадры опасных, по его мнению, маневров кортежа главы региона Владимира Сипягина, обвинен в нарушении статьи 12.15 КоАП («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя губернатора Ольгу Петрову.

По ее словам, автор видео пытался «настойчиво, демонстративно вклиниваться между автомобилями ГИБДД и администрации Владимирской области», а сам водитель из кортежа действовал по правилам. Она отметила, что сотрудники ДПС пытались объяснить ему ситуацию, но он не слушал их и оскорбил, когда они находились при исполнении служебных обязанностей, что также попало на запись.

На кадрах опубликованного в сети ролика видно, как автомобиль сотрудников ДПС двигается из стороны в сторону, пытаясь преградить проезд машине автора видео. После словесной перепалки, в ходе которой водитель также оскорбил стражей порядка, автомобиль правоохранительных органов уезжает и продолжает сопровождение кортежа.

В сообществе «Подслушано Автомобилистов | Владимир» уточняется, что заснявший дорожную ситуацию мужчина уже обратился в правоохранительные органы с жалобой и заявлением о привлечении сотрудников ДПС к ответственности за «резкое торможение, виляние на заснеженной трассе и оскорбление».

Ранее в Ставрополе после ДТП по вине депутата краевой Думы Ильи Дроздова к ответственности решили привлечь водителя городского автобуса Евгения Кусакина: его лишили работы и заставили выплатить компенсации пострадавшим.

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