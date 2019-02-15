Чиновников собрались штрафовать за оскорбление россиян

В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за оскорбление россиян, рассказал в четверг, 15 февраля, журналистам его автор — депутат от КПРФ Сергей Казанков, передает «Интерфакс».

«На журналистов, блогеров законопроект не распространяется», — уточнил он.

В частности, за явное неуважительное отношение к гражданам госслужащих предлагается привлекать к административной ответственности в виде штрафа от 10 до 30 тысяч рублей.

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Повторное нарушение или особо грубая реплика, согласно документу, влечет дисквалификацию на срок до трех лет.

Закон будет защищать совершеннолетних граждан, имеющих право голоса.

Ранее 11 января сообщалось, что Минсвязи дало отрицательное заключение на внесенный в Госдуму законопроект, приравнивающий неуважение к власти к мелкому хулиганству. Министерство смутило неоднозначное толкование предлагаемой нормы.

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