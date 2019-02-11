Заявившая о ненужности молодежи чиновница окончательно уволилась

Бывшая глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая о ненужности молодежи, официально уволилась с государственной службы. Об этом она сама сообщила в понедельник, 11 февраля, в своем новом аккаунте в Instagram.

«С сегодняшнего дня я не чиновник, а значит, могу говорить публично то, что думаю, без опаски, что меня неправильно поймут», — написала она.

Бывшая чиновница пообещала и впредь всегда говорить правду, «даже если она горькая», отметив, что «здесь вы сможете эту правду читать».

Глацких также поблагодарила за сотрудничество членов своей бывшей команды и попросила прощения у тех, кого расстроили ее резонансные высказывания. «А у тех, кого обидели мои слова (хотя к ним и не имели отношения), я хотела бы еще раз попросить прощения — и это тоже искренне!» — резюмировала она.

О том, что Глацких написала заявление об увольнении по собственному желанию, стало известно в конце декабря прошлого года. Свое решение она объяснила нежеланием подставлять губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Департамент, которым руководила Глацких, был упразднен через несколько недель после заявления чиновницы во время круглого стола, где она объясняла детям, что государство им ничем не обязано и поэтому рассчитывать на его помощь не следует. «Государство их [родителей] не просило вас рожать», — говорила она.

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