Наказание за оскорбление госсимволов решили ужесточить

Депутаты внесли правки в законопроект, который предусматривает наказание за оскорбление общества и государственных символов, и увеличили штрафы в несколько раз, сообщает ТАСС.

Согласно первому варианту проекта закона, за публичное выражение неуважения к российскому обществу, государству, Конституции, официальным государственным символам и госорганам предлагалось наказывать штрафом в одну-пять тысяч рублей или административным арестом до 15 суток. Теперь авторы документа хотят ввести санкции от 30 до 100 тысяч рублей либо до 15 суток ареста. За повторное оскорбление штраф вырастет до суммы от 100 до 300 тысяч, арест составит до 15 суток.

По словам единоросса Анатолия Выборного, который участвовал в разработке поправок, низкие суммы штрафов не остановят нарушителей. Поэтому было решено установить «повышенную ответственность», которая будет «дисциплинировать» и заставлять «десять раз подумать, стоит это делать или нет».

«Штраф в 500 рублей, тысячу рублей ничего не значит для многих граждан. Но если человек заплатил 100 тысяч рублей, он будет это помнить всю оставшуюся жизнь, — сказал парламентарий. — Но если такая ответственность не остановит правонарушителя, тогда его остановит Уголовный кодекс».

Законопроект об оскорблении госсимволов был внесен в Госдуму 12 декабря вместе с проектом закона о борьбе с фейк-ньюс. Авторы инициативы — члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин. Позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев. В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января.

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