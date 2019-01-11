Законопроект о запрете на оскорбление властей решили уточнить

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило отрицательное заключение на законопроект, приравнивающий оскорбление власти в интернете к мелкому хулиганству, однако готово работать с этой концепцией. Об этом заявил глава министерства Алексей Волин, передает Rambler News Service.

«Минкомсвязи не поддерживает законопроект в данной редакции. Прежде всего нас смущает возможность расширенного толкования прописанных норм», — уточнил министр. При этом он отметил, что с самой концепцией «можно работать».

Законопроект, согласно которому оскорбление власти в интернете могут приравнять к мелкому хулиганству, внесли в Госдуму члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин. По их мнению, ответственность должна наступать за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству», госсимволам и госорганам. Что именно может считаться неприличной формой, в документе не уточняется.

В настоящее время мелкое хулиганство наказывается штрафом от одной до пяти тысяч рублей либо административным арестом до 15 суток.

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