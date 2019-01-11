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Федеральный телеканал затравил «бывшую экстремистку» Мотузную

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Россиянку Марию Мотузную, ранее обвиняемую в экстремизме из-за сохраненных картинок «ВКонтакте», высмеяли в программе «Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым» на телеканале «Россия 24». Запись эфира от 10 января доступна на сайте ВГТРК.

Сюжет «Вестей» рассказывал о закрытии уголовного дела в отношении Мотузной в связи с поправками в антиэкстремистское законодательство. В частности, 24-летнюю студентку высмеяли за «разбитые мечты» о получении политического убежища в Европе. В материале говорится, что после прекращения уголовного преследования россиянка лишилась «всех козырей», и больше не может рассчитывать на эмиграцию. «Чемодан. Вокзал. Барнаул?» — подшутил над Мотузной ведущий программы.

В то же время «Вести» показали отрывки из интервью самой Мотузной, которая рассказала, что не планирует возвращаться в Россию. Студентка отметила, что у нее началось психологическое отторжение России из-за несправедливых обвинений в экстремизме.

Журналисты также поиронизировали над поведением девушки, которая, по их мнению, строила из себя «жертву кровавого режима», а также над ее просьбами о сборе пожертвований, который телеканал назвал «интернет-попрошайничеством».

Мотузная, в свою очередь, не обошла вниманием посвященный ей сюжет и раскритиковала журналистов «России 24». Она также связалась с Романовым и уличила его в поддакивании федеральным каналам и пропаганде.

10 января мена жителей Барнаула Марии Мотузной и Андрея Шашерина исчезли из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга. По словам юриста «Агоры» Павла Чикова, это означало, что уголовные дела по статье 282 прекращены, однако тогда адвокатов об этом не уведомили.

28 декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал внесенный им же в Госдуму закон, согласно которому уголовному преследованию за экстремизм будут подвергаться только те, кто в течение года уже привлекался за аналогичное деяние к административной ответственности. Вступление поправок в силу предполагает отмену уже вынесенных приговоров и прекращение следствия по возбужденным делам.

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