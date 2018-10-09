Дело о репостах Мотузной сочли непригодным для суда

Уголовное дело об экстремистских репостах в отношении барнаульской студентки Марии Мотузной вернули из суда в прокуратуру для устранения нарушений, написал на своей странице в Facebook руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Об этом просил сам прокурор и адвокаты Алексеи Бушмаков и Роман Ожмегов», — отметил он и добавил, что правозащитники будут добиваться прекращения преследования Мотузной по обеим инкриминируемым ей статьям: об экстремизме (статья 282 УК) и оскорблении чувств верующих (статья 148 УК).

Ранее, 4 октября, Чиков рассказал, что в стране стали прекращать дела об экстремизме в соцсетях за малозначительностью, и привел в пример постановление красноярского следователя. За день до этого, 3 октября, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК.

Согласно этой инициативе, за публичное проявление экстремистских взглядов, не связанное с насилием, предполагается сперва привлекать к административной, а не к уголовной ответственности.

На 23-летнюю жительницу Барнаула Марию Мотузную завели уголовное дело из-за якобы оскорбляющих чувства верующих и унижающих представителей негроидной расы картинок, сохраненных у нее во «ВКонтакте». В августе, когда ее дело попало в суд, девушка отказалась от признательных показаний, рассказала о давлении со стороны силовиков и поймала судью на расизме.

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