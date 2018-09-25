Названо число уголовных дел за репосты в России

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев назвал число уголовных дел за репосты в России. По его словам, за последние три года этот показатель вырос в несколько раз и сейчас составляет более полутысячи, передает ТАСС.

«Дел немного в целом по России, в сравнении с другими категориями. Их чуть более 500, тем не менее динамика роста очевидна», — сказал Лебедев.

Он отметил, что два года назад было зарегистрировано более 100 уголовных дел о возбуждении ненависти или вражды в интернете.

20 сентября стало известно о том, что Верховный суд отказался считать репосты преступлениями в том случае, если те не несут опасности обществу. Как говорилось в постановлении пленума, отныне суд обязан тщательно проверять основания для возбуждения дела против автора публикации. Размещенные в интернете изображения и файлы, содержащие признаки возбуждения вражды или ненависти, — это недостаточный повод для уголовного преследования. Автор публикации может стать фигурантом дела, только если он «осознавал направленность деяния на нарушение основ конституционного строя и имел цель возбудить ненависть или вражду».

19 сентября сообщалось, что Верховный суд собирается призвать судей к гуманности при рассмотрении дел о репостах и внести изменения в постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!