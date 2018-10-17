Обвиненная в экстремизме Мария Мотузная уехала на Украину за убежищем

Фигурантка дела об экстремизме и оскорблении чувств верующих, барнаульская студентка Мария Мотузная уехала из России в Киев. Об этом она сообщила в своем Twitter.

«Всем спасибо, Россия, прощай. Это начало пути. Отсюда безопасно можно хоть куда», — написала она.

Ее адвокат Алексей Бушмаков в разговоре с «Медиазоной» сказал, что девушка собирается просить политического убежища на Украине.

9 октября стало известно, что уголовное дело против Мотузной отправлено из суда обратно в прокуратуру для устранения нарушений. Тогда же руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что правозащитники будут добиваться прекращения преследования Мотузной по обеим инкриминируемым ей статьям.

Дело об экстремизме (статья 282 УК) и оскорблении чувств верующих (статья 148 УК) против Мотузной было возбуждено из-за нескольких картинок, которые она сохранила на своей странице во «ВКонтакте». Свою вину она не признала, на суде рассказала о давлении силовиков, которые обманом вынудили ее дать признательные показания, и поймала судью на расизме.

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