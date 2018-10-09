Алтайскую неоязычницу оправдали по делу об оскорблении чувств верующих

Индустриальный районный суд Барнаула отменил наказание неоязычнице Наталье Телегиной, которую приговорили к двум годам лишения свободы условно по делу об оскорблении чувств верующих и экстремизме. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Бушмаков.

Как следует из документа, опубликованного юристом, суд постановил отменить приговор и снять с женщины судимость по части 1 статьи 148 УК («Оскорбление чувств верующих») и по части 1 статьи 282 УК («Возбуждение ненависти или вражды»).

«Алтайское правосудие исчерпало лимит добрых дел, вернув дело Мотузной прокурору и отменив условное осуждение Натальи Телегиной, чему она и я были очень рады!» — добавил Бушмаков.

Заявление на Телегину, которая вела «ВКонтакте» группу «Яблоки Идунн» о скандинавских верованиях Асатру, написал язычник Евгений Салтыков в 2017 года. Он оскорбился из-за изображения в соцсети мужской фигуры с молотом Тора, занесенным над горящей православной церковью. Как пояснила женщина, картинка, найденная в поисковике, создавалась для реконструкторского фестиваля в Новгороде и иллюстрировала историческое нападение.

Ранее уголовное дело об экстремистских репостах в отношении барнаульской студентки Марии Мотузной вернули из суда в прокуратуру для устранения нарушений. Правозащитники будут добиваться прекращения преследования девушки по обеим инкриминируемым ей статьям: об экстремизме (статья 282 УК) и оскорблении чувств верующих (статья 148 УК).

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