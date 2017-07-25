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Языческая сила

Картинка с викингом рассорила общину и довела до уголовного дела

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Кадр: сериал «Викинги»

Язычник Евгений Салтыков, также известный как Сигвальд Годи, написал заявление в полицию на администратора языческого паблика «ВКонтакте» «Яблоки Идунн» Наталью Телегину. Поводом стало размещение женщиной картинки, на которой изображен викинг, заносящий молот Тора над полыхающим православным храмом. В отношении нее возбудили уголовное дело сразу по двум статьям «Оскорбление чувств верующих» и «Возбуждение ненависти и вражды». «Лента.ру» разбиралась, кому и зачем понадобилось вытеснять конфликт между язычниками в правовое поле.

Молотом по яблокам

Случай, когда язычник обвиняет свою единоверку в оскорблении религиозных чувств, стал первым подобным прецедентом в России. Сигвальд Годи возглавляет общину течения Асатру в Санкт-Петербурге. Это неоязыческая религия, восстанавливающая традиции германских и скандинавских народов. Она распространена в Северной Европе, хотя в России также есть ее последователи, говорится в блоге Paganka.

Свое решение обратиться в полицию Годи объяснил тем, что таким образом он пытается бороться с неуважением и нетерпимостью. «Я считаю недопустимым публичное распространение подобных материалов. Они выставляют мою религию (Асатру) как экстремистскую идеологию, что не соответствует действительности, и этим подвергают опасности свободу вероисповедения, мою собственную и моих близких. Кроме этого, распространение таких материалов угрожает обществу культивированием неуважения к чужим ценностям, в данном случае религиозным», — пишет он на своей странице во «ВКонтакте».

Годи подал заявление по статье 282 УК РФ о разжигании розни, но следователи, изучив материалы дела, добавили еще одну — 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих. Следствие по делу уже завершено, а материалы были направлены в прокуратуру Алтайского края.

Телегина также относит себя к Асатру, она администратор в паблике «Яблоки Идунн», посвященном северному язычеству. Идунн — в скандинавской мифологии богиня вечной юности и хранительница молодильных яблок.

Произошедшее стало для женщины неожиданностью, она живет в Барнауле и никогда не встречалась с Салтыковым. У себя на странице она написала о подробностях возбужденного дела. «Будьте осторожны, возможно, у каждого найдется пара картинок, которые не оскорбляют самих верующих, зато очень удобны в использовании для борьбы с конкурентами, например... Позор таким "викингам"», — отметила она.

Одина мать зовет

Картинка появилась в паблике осенью 2016 года. По словам обвиняемой, изображение она нашла в поисковике. Впоследствии выяснилось, что оно создавалось для реконструкторского фестиваля в Новгороде. Она также утверждает, что не ставилось целью оскорблять ничьи чувства — картинка иллюстрирует нападения .

«Для меня это просто иллюстрация исторического факта и ничего больше. Там даже подписей никаких не было, — рассказала она, — Салтыков ее увидел, жутко оскорбился и, чтобы пооскорбляться еще, пролистал все картинки в моем профиле, потратив как минимум часа два, чтобы найти в сохраненных изображениях материалы похожего содержания». После этого мужчина решил написать заявление в полицию.

Телегина узнала об этом, когда к ней домой пришли оперативники и потребовали удалить картинки, оскорбляющие чьи-то чувства. По ее словам, спустя несколько месяцев, в июне, к ней домой приехали следователи, рассказали о возбуждении уголовного дела и изъяли компьютер. Именно тогда женщина узнала имя истца по делу и крайне удивилась тому, что он вышел из той же культуры.

«Одно дело, если бы это оскорбило христианина, но насчет мотивов Салтыкова я даже предположить ничего не могу. Обычно если что-то не устраивает — можно написать сообщение и все решить. Он же без предупреждения решил обратиться в суд. Поступок, мягко говоря, не благородный, и многие его осуждают», — отмечает Телегина. Причины произошедшего остаются загадкой для язычницы.

За Тора ответят

Языческое сообщество разделилось во мнениях. Впрочем, большинство осуждают поступок Салтыкова, но единодушны во мнении, что подобные картинки недопустимы. «Картинка, из-за которой все началось является провокацией, и тут еще один важный вопрос, о котором стоит подумать. Есть люди, для которых символы нашей веры являются не чем иным, как элементом давно умершей культуры, и это в корне неверное восприятие», — говорится в посте сообщества московской общины Асатру «Годорд Скидбладнир».

Ее глава Андрей Соловов считает, что в данном случае языческую атрибутику использовали, не вникая в религиозные и идейные вопросы. «Есть два основных пункта: первый — это непосредственно картинка. Она была нарисована когда-то давно для конкретной ситуации — ролевой игры. Возможно, в этом конкретном контексте она была уместной. Но в группе, которая так или иначе посвящена язычеству, все это вызывает вопросы. Для нас угроза в том, как это будет восприниматься обществом. В язычестве нет и никогда не было никакой идеи разжигания розни или противостояния с христианами», — уверен он. По его мнению, подавать заявление в полицию все же было преждевременным ходом. Для начала можно было попробовать разрешить ситуацию мирным путем.

Соловов также рассказал, что острые конфликты в языческой среде — не редкое явление. Однако впервые подобное было вынесено в правовую плоскость. «В языческой среде всегда возникает много споров. У каждого есть свое мнение по той или иной позиции. По каждому поводу может возникать бурление, но чтобы язычник осознанно лез к представителям других религий, чтобы вынести свою точку зрения в публичное поле — это нонсенс», — добавляет он. Сообщество намерено вскоре опубликовать резолюцию по поводу случившегося. «Ее основной посыл в том, что язычники такие же люди, как и все остальные. Это не какая-то маргинальная тусовка, как это пытаются представить в СМИ», — резюмирует Соловов.

Тот нюанс, что ответчик по делу и истец являются представителями одного религиозного течения, делает этот случай уникальным, считает один из лидеров неоязычников Новосибирска Евгений Нечкасов. «Нельзя не учитывать и фактор личной неприязни господина Салтыкова к своим единоверцам. Он распространяет клевету в СМИ о том, что помимо членов его зарегистрированной общины все остальные асатруа являются маргиналами и экстремистами. Его конфронтация с единоверцами продолжается уже лет пять, а сейчас благодаря этому уголовному делу он мгновенно приобрел известность», — поясняет Нечкасов.

По его мнению, перенос дела в публичное поле можно расценивать как попытку Салтыкова легитимизировать свое течение. Благодаря этому он сможет заработать репутационные очки, а значит, претендовать на гранты. Нечкасов утверждает, что Телегина — случайный человек в этом деле. «Есть две зарегистрированные общины: Салтыкова и Соловова, а также много мелких общин. По закону им не нужна регистрация. Наталья ни в одной из них не состоит, а является рядовым администратором паблика. Учитывая разный удельный вес оппонентов в языческом сообществе, странно, что Салтыков начал борьбу с экстремистами именно с нее», — подытожил он.

Анастасия Чеповская

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