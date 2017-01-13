В Белоруссии задержали язычников-экстремистов

В Брестской области задержали троих членов преступной группировки, которая занималась контрабандой оружия, боеприпасов и наркотических средств из Украины в Белоруссию. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на источник.

«Подозреваемые являются сторонниками языческого движения "Белый фронт" и "Славянское возрождение", приверженцами украинского экстремистского движения "Правый сектор" (запрещена в России — прим. «Ленты.ру»). Один из участников группы исповедовал и пропагандировал радикальную форму языческого вероисповедания "русское навославие" с элементами сатанизма», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что приверженец «русского навославия» также обладал навыками взрывотехника, сам производил и испытывал взрывные устройства. Также он регулярно употреблял психотропные вещества.

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Члены группировки, проживающие в Бресте, были задержаны с поличным 11 января при сбыте пневматического газобаллонного пистолета, переделанного кустарным способом в ручное нарезное огнестрельное оружие. У подозреваемых изъяли пистолетные патроны, более килограмма тротила и 25 килограммов амфетамина. Позже в ходе обысков также были обнаружены патроны различного калибра, порох, боеприпасы. Помимо прочего, сотрудники правоохранительных органов изъяли пропагандирующую сатанизм литературу.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по части 3 статьи 295 («Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ группой лиц») и по части 3 статьи 328 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров») УК Белоруссии.