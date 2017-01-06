В Белоруссии убита настоятельница православного монастыря

В Белоруссии убита настоятельница Свято-Ксениевского монастыря (Борисовский район, Минская область) матушка Василисса. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает агентство Sputnik Беларусь. Сотрудники правоохранительных органов уже прибыли в монастырь, где и было совершено преступление.

«Я могу подтвердить факт, что матушка Василисса убита. Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц, которых много в монастыре», — сообщил пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин.

Игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в городе Соснице Черниговской области Украины. Была прихожанкой Петро-Павловского собора Минска. Затем, после образования Елизаветинского сестричества при соборе, стала сестрой милосердия. В 2001 году служила послушницей Свято-Елисаветинского женского монастыря. В 2002 году приняла иноческий постриг, в 2004 — монашеский.

После этого, в 2004 году, по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси — была настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань.