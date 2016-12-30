Дело о минской резне бензопилой передали в суд

Дело несовершеннолетнего жителя Минска, напавшего в октябре с бензопилой на сотрудников и посетителей торгового центра, передано в суд. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает на своей странице в Facebook помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

«В Минский городской суд поступило уголовное дело по обвинению К. в совершении преступлений (...). О дате и времени судебного разбирательства вам будет сообщено дополнительно», — написала она.

В октябре зампредседателя Следственного комитета (СК) Белоруссии Алексей Волков рассказал о мотивах подозреваемого. По его словам, молодой человек, напавший на женщин в минском ТЦ, объяснил свой поступок тем, что «хотел порубить людей». «Его раздражало все, раздражало большое скопление людей, раздражала злость на самого себя. Таким образом он эту злость решил выместить», — пояснил Волков.

Вечером 8 октября молодой человек зашел в торговый центр «Новая Европа» с чехлом для музыкального инструмента и бензопилой. Он нанес телесные повреждения женщине 1973 года рождения, от которых она скончалась на месте. Затем он извлек из чехла топор и напал на другую женщину. Она была госпитализирована. Сообщалось также о третьей пострадавшей.