Депутат Госдумы предложил коллегам умереть или терпеть критику

Депутат Государственной думы Сергей Иванов (ЛДПР) предложил коллегам способ, как избежать нелестных оценок со стороны граждан — для этого им стоит умереть. Такое заявление парламентарий сделал в ходе обсуждения законопроекта о недопустимости оскорблении государственных символов, пишет «Коммерсант».

«Если вы хотите, чтобы про вас не писали ничего или говорили только хорошее, — умрите. А в противном случае, пока мы живы и что-то делаем, российские граждане имеют право нас критиковать и высказывать неуважение в любой форме», — сказал он.

24 января законопроект, согласно которому неуважение к госсимволам и госорганам в интернете могут приравнять к мелкому хулиганству, приняли в первом чтении. Его внесли в Госдуму члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин. По их мнению, ответственность должна наступать за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение» к госсимволам, госорганам, обществу и государству. Наказанием за это могут стать штраф или арест на 15 суток.

В сентябре 2018 года Иванов внес в Госдуму «Дуэльный кодекс» и законопроект о введении его в действие. Поводом стало видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному. Законопроект о дуэлях раскритиковали и назвали «унижением народа».

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!