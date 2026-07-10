В Екатеринбурге мать участника СВО лишила выплат многодетную «черную вдову»

В Екатеринбурге мать не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) бойца лишила выплат многодетную «черную вдову». Об этом пишет портал Е1.RU.

По словам матери, Светланы, брак ее сына Дмитрия с женщиной зарегистрировали всего за два дня до подписания им военного контракта. Более того, мужчина не познакомил супругу ни с родственниками, ни с близкими друзьями.

Находясь на СВО, Дмитрий говорил матери, что подаст на развод во время отпуска, однако вернуться с боевого задания ему не удалось. После его смерти, как утверждает Светлана, вдова не приехала на похороны и ни разу не навестила могилу мужа. Кроме того, во время подачи заявления на выплаты женщина не могла назвать даже дату рождения Дмитрия, а в суде ничего не ответила на вопрос о прошлом супруга и его интересах.

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В свою очередь, вдова участника СВО опровергла слова матери и заявила, что Дмитрий принимал решение самостоятельно. «На военную службу в зону специальной военной операции он собрался из-за денег, но был против, чтобы выплаты получила его мать, регистрацию брака предложил сам», — указала она в суде.

В итоге первый процесс Светлана проиграла, однако после апелляции суд встал на сторону матери и лишил вдову выплат и мер социальной поддержки.

После начала спецоперации на Украине за участниками боевых действий стали охотиться «черные вдовы», которые выходят замуж ради выплат после смерти бойцов. Такой случай произошел с жителем Алтайского края — он ушел на СВО, женился на «черной вдове» и пропал. Известно, что заочно сформированная пара расписалась, а уже в 2026 году военнослужащий был признан пропавшим без вести.