Предложенный депутатом Госдумы «дуэльный кодекс» назвали унижением народа

«Дуэльный кодекс», который предложил узаконить депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР), оскорбляет россиян, считает адвокат Алексей Михальчик. По его мнению, документ подчеркивает неравенство между государственными и муниципальными служащими и обычными людьми. Об этом он рассказал в среду, 12 сентября, РИА Новости.

«Я рад, что у депутата от ЛДПР все в порядке с чувством юмора. Но таким предложением он унизил российский народ. Мы все понимаем аналогию: дворяне дрались на дуэлях, а холопы не могли. Я думаю, если уж он решил посмеяться, товарищи по Госдуме должны задать ему вопрос, считает ли он себя аристократом», — сказал юрист.

Михальчик отметил, что выигравших в дуэлях не будет: в случае ранения или убийства одного из соперников, суд сочтет это уголовным преступлением. Победителю будет грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Адвокат добавил, что в России и сейчас иногда устраиваются дуэли с применением самого различного оружия, даже топоров.

Ранее в среду Иванов внес на рассмотрение нижней палаты парламента «Дуэльный кодекс РФ» и законопроект о введении его в действие. Автор отмечает, что дуэль должна происходить только между равными, ее цель — «решить недоразумение между отдельными государственными или муниципальными служащими между собой, не прибегая к посторонней помощи». В документе подчеркивается, что между гражданами дуэль возможна, но является аномалией.

11 сентября в сети появился ролик, в котором директор Росгвардии Виктор Золотов вызывает оппозиционера Алексея Навального на дуэль и обещает превратить его в «сочную отбивную».

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