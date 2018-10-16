Пьяный челябинский депутат избил школьника

В поселке Рымникский Челябинской области 26-летний учитель информатики и депутат сельского совета Рифат Юмакаев избил 16-летнего школьника, который сделал ему замечание на улице. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Сам инцидент произошел 12 июня. По словам родственников, в тот день юноша возвращался с другом домой, когда встретил пьяного преподавателя. Тот начал оскорблять молодых людей, а после избил одного из них, четырежды ударив его кулаком по лицу. «В результате подросток получил перелом костей черепа, контузию глазного яблока, ранение роговицы левого глаза и ушиб головного мозга», — уточнила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Мать потерпевшего сказала изданию, что после случившегося ее сын пять дней находился на лечении в Челябинске. Там у него из глаза извлекла осколок стекла от очков, разбившихся в момент удара. Затем его на десять дней госпитализировали в отделение нейрохирургии.

Женщина добавила, что между ее сыном и педагогом не было конфликтов, и она не знает, что послужило причиной агрессии. Она тоже работает в школе, но с Юмакаевым у нее были нормальные рабочие отношения.

Начальник Брединского отдела образования Ирина Голдова утверждала, что в тот день педагог заметил, как ребята распивают спиртное. Сделав им замечание, он получил грубый ответ, после чего дал пощечину одному из школьников.

После произошедшего учитель уволился по собственному желанию. На него заведено дело по части 1 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru