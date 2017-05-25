Мужчина избил воспитательницу детсада во Владивостоке из-за замечания

Во Владивостоке мужчина, гулявший по территории детского сада со своим ребенком, напал на сделавшую ему замечание воспитательницу. Об этом сообщается на сайте управления МВД пр Приморскому краю.

Во время вечерней прогулки с детьми воспитатели заметили постороннего мужчину. Одна из сотрудниц детсада сказала ему о недопустимости пребывания посторонних на территории учреждения, после чего он несколько раз ударил ее по лицу. 57-летняя пострадавшая госпитализирована.

По факту произошедшего проводится проверка. Задержан 45-летний местный житель.

По данным издания NewsBox24.ru, у женщины перелом носа, сотрясение мозга и гематома уха. Напавший был в неадекватном состоянии. Отмечается, что он и раньше приходил на территорию сада и угрожал воспитателям.

В апреле в Санкт-Петербурге 23-летний водитель избил ребенка. По данным следствия, 10-летний школьник шел с самокатом по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Мужчина выбежал из машины, ударил мальчика кулаком по голове, бросил на него самокат и сбежал с места происшествия. Школьник был госпитализирован с травмами ног и головы.