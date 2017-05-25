Россия
 

Мужчина избил воспитательницу детсада во Владивостоке из-за замечания

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Во Владивостоке мужчина, гулявший по территории детского сада со своим ребенком, напал на сделавшую ему замечание воспитательницу. Об этом сообщается на сайте управления МВД пр Приморскому краю.

Во время вечерней прогулки с детьми воспитатели заметили постороннего мужчину. Одна из сотрудниц детсада сказала ему о недопустимости пребывания посторонних на территории учреждения, после чего он несколько раз ударил ее по лицу. 57-летняя пострадавшая госпитализирована.

По факту произошедшего проводится проверка. Задержан 45-летний местный житель.

По данным издания NewsBox24.ru, у женщины перелом носа, сотрясение мозга и гематома уха. Напавший был в неадекватном состоянии. Отмечается, что он и раньше приходил на территорию сада и угрожал воспитателям.

В апреле в Санкт-Петербурге 23-летний водитель избил ребенка. По данным следствия, 10-летний школьник шел с самокатом по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Мужчина выбежал из машины, ударил мальчика кулаком по голове, бросил на него самокат и сбежал с места происшествия. Школьник был госпитализирован с травмами ног и головы.

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