Пожилой москвич напал на сына с нунчаками и электрошокером

В Москве во время ссоры отец избил 29-летнего сына нунчаками и электрошокером, сообщает РИА Новости.

С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшего. По ее словам, драка между ее мужем и сыном произошла в квартире на улице Новокузнецкая. 55-летний мужчина бил сына по голове, а затем несколько раз ударил его электрошокером.

Сам пострадавший также написал заявление в полицию. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Он был задержан, а затем отпущен под подписку о невыезде.

20 апреля в Екатеринбурге молодой отец на глазах у прохожих жестоко избил своего пятилетнего сына. Пьяный мужчина несколько раз ударил ребенка головой об асфальт. В отношении ранее судимого жителя города возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».