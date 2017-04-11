Полиция Петербурга задержала избившего ребенка самокатом молодого человека

Полиция задержала в Санкт-Петербурге 23-летнего Никиту Кравченко, он подозревается в избиении 10-летнего мальчика у дома 27 по Ланскому шоссе. Инцидент произошел 9 апреля и вызвал широкий резонанс в соцсетях, сообщает kp.ru.

По данным следствия, школьник шел с самокатом по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Кравченко выбежал из машины, ударил мальчика кулаком по голове, бросил на него самокат и сбежал с места происшествия.

Школьника доставили в больницу с повреждениями ног и головы. После оказания первой помощи его отпустили домой.

Меру пресечения Кравченко пока не избрали, он задержан на двое суток.

Федеральное агентство новостей выяснило, что в 2012 году задержанный молодой человек подозревался в краже.

Следователи в Екатеринбурге 8 апреля начали проверку после появления сообщений о том, что сотрудники одного из коллекторских агентств города применили насилие в отношении 11-летнего мальчика-инвалида. Его мать якобы должна 300 тысяч рублей