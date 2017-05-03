Челябинский школьник избил одноклассника живым ежом

В Челябинской области школьник избил одноклассника авоськой, в которой был пойманный в лесу еж. Пострадавшему предстоит трехмесячное лечение, сообщили Ura.ru в отделе полиции Октябрьского района.

Инцидент произошел 21 апреля в селе Октябрьское. 12-летний мальчик во время прогулки нашел проснувшегося ежа и посадил его в сумку. Затем подросток встретил 11-летнего знакомого.

«Мальчики находились в ссоре друг с другом, и старший из них не преминул выместить зло на другом. Первый удар сумкой, в которой свернулся колючий клубок, прошел мимо цели, а вот второй оказался удачным», — пишет Ura.ru. Колючки травмировали кожу ребенка во многих местах — на царапины обратила внимание мать пострадавшего. Она обратилась в больницу и полицию.

«Сейчас мальчик ходит в школу, травмы этому не мешают. Ранки не загноились, но, помимо обработки, потребуется длительное амбулаторное лечение, — рассказали в ОМВД. — Тяжесть телесных повреждений должна определить медицинская экспертиза».

По информации газеты «Октябрьская искра», поставленный мальчику диагноз — множественные колотые раны левого бедра.

Матери дравшегося ежом школьника грозит штраф в размере до 500 рублей за неисполнение обязанностей по воспитанию сына (статья 5.35 КоАП). Решается вопрос о постановке ребенка на учет подразделением по делам несовершеннолетних.

О судьбе и состоянии здоровья ежа не сообщается.