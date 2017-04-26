Охранник в новосибирском «Спортмастере» избил несовершеннолетнего покупателя

Следователи Новосибирского управления СКР устанавливают личность охранника спортивного магазина, которого подозревают в преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетнего покупателя. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель ведомства Алексей Максименко.

По его словам, во вторник, 25 апреля, в магазине «Спортмастер», расположенном в торговом центре «Вега» на улице Ватутина в Новосибирске охранник заподозрил несовершеннолетнего молодого человека в хищении товаров.

«Препроводив юношу в подсобное помещение, секьюрити потребовал продемонстрировать содержимое сумки. В ответ на справедливое замечание о том, что досматривать личные вещи граждан вправе исключительно сотрудники правопорядка он ответил нецензурной бранью, а затем нанес молодому человеку удар по лицу и применил удушающий прием. Юноше удалось вырваться, и он сумел покинуть магазин», — рассказал Максименко.

Фрагмент инцидента молодому человеку удалось снять на видео, которое он выложил в сеть. Оттуда запись попала в выпуски новостей. Публикация вызвала общественный резонанс, и привлекла внимание сотрудников СКР.

По словам представителя Новосибирского управления СКР, в беседе со следователем молодой человек полностью подтвердил обстоятельства произошедшего, а так же указал точные время и место произошедшего. Сейчас устанавливается личность сотрудника охраны.

«Сейчас идет доследственная проверка по признакам двух преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за незаконное лишение человека свободы и за побои. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — уточнил Максименко.

В марте 2017 года охранники супермаркета «Дикси» в Новодевичьем проезде в центре Москвы избили покупателя.