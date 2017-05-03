Хозяина укусившей подростка за ягодицу львицы оштрафуют на 800 рублей

Хозяина львицы, в конце апреля напавшей на подростка в городе Энгельс (Саратовская область), оштрафуют. Об этом в среду, 3 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областной прокуратуры.

По его словам, владельца животного привлекут к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ («Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил»). Сумма штрафа составит 800 рублей.

Инцидент произошел вечером 24 апреля на одной из центральных улиц Энгельса. Львица,предположительно принадлежащая 29-летней женщине, накинулась на 15-летнего школьника. Пострадавший был госпитализирован в первую горбольницу с диагнозом «укушенная рана ягодиц, бедер и правой кисти». Раны оказались незначительными, и после их обработки родители в тот же день забрали подростка домой.

В прошлом году местная пресса писала о проживающей в одной из семей Энгельса львице по кличке Майя. В правоохранительные органы обращались жители, которые видели, как на улице мужчина выгуливал львенка на поводке. Владельцы зверя предоставили полиции необходимые документы.

Хозяйка Майи Нора Ероян утверждает, что ее питомец не причастен к происшествию. «К нам часто звонят и говорят, что Майя напала на них. Бывало, в два часа ночи стучатся и кричат, мол, Майя кого-то грызет. А в это время львица лежит в своей комнате. Да — она гуляет, да — по городу. Но она ведет себя спокойно», — сказала она.