Житель Кировской области избил жену кочергой и запер в яме

В поселке Октябрьский (Кировская область) мужчина избил супругу и запер ее в яме для хранения овощей. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел 23 апреля. Женщина пришла домой, когда ее муж был пьян. Между супругами возникла ссора, и мужчина избил жену руками и кочергой, а также сжег ее паспорт в печи. После этого он заставил выйти ее на улицу и запер в яме, где хранятся овощи. Освободила ее через некоторое время мать мужа, которая пришла в гости.

Материалы по теме «Он потащил ее за волосы выбрасывать с балкона» Почему домашним тиранам хотят дать безнаказанно бить жен, детей и стариков

Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В настоящее время проводятся следственные действия.

В декабре 2015 года в карельском городе Пудож 47-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес супруге многочисленные удары деревянной скалкой, молотком, кочергой, а также избил ее ногами. Затем обвиняемый взял нож и порезал женщине лицо. Потерпевшая была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

