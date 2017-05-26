Против избившего воспитательницу жителя Владивостока возбудили уголовное дело

Полиция во Владивостоке возбудила уголовное дело в отношении мужчины, избившую воспитательницу детского сада. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел на территории одного из детских садов города. Во время вечерней прогулки с детьми воспитатели обратили внимание на постороннего мужчину, находившегося там со своим ребенком. В ответ на сделанное ему замечание о недопустимости пребывания посторонних на территории детского сада злоумышленник ударил 57-летнюю сотрудницу детсада. Потерпевшая была госпитализирована.

Полицейские установили личность правонарушителя. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 45-летний местный житель.

Дело возбуждено по статье 119 Уголовного кодекса России («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.