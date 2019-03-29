Хлебосольная американка предложила соседу мясо и спасла его от смерти

Жительница американского города Брик, штат Нью-Джерси, позвонила соседу, чтобы предложить ему угощение, и тем самым спасла ему жизнь. Об этом сообщает информационный портал WNBC.

В январе Роберта Картрайт (Roberta Cartwright) приготовила тушеную свинину и позвонила живущим на той же улице Карлу и Сьюзан Шваб (Carl и Susan Schwab), чтобы предложить им угощение. Во время разговора с 82-летним соседом она услышала, что трубка упала. Затем раздался крик его жены.

Картрайт немедленно позвонила мужу Питеру и попросила его приехать к пенсионерам. После этого она вызвала спасателей. Прибывший к соседям Питер увидел, что Карл сидел на стуле без сознания. У него не прощупывался пульс, он не дышал. Питер положил мужчину на пол и начал делать ему массаж сердца и искусственное дыхание. Вскоре к нему на помощь пришли спасатели. Через 20 минут им удалось реанимировать нуждавшегося в помощи соседа.

После этого он месяц провел в больнице, где ему установили кардиостимулятор. Позже он несколько недель восстанавливался дома, и только к концу марта Сьюзан позвала спасателей и чету Картрайт отметить выздоровление мужа. «Эти ребята просто потрясающие, я хотела поблагодарить их за спасение моего мужа. Вы все поразительные, и мои соседи тоже удивительные», — заявила она.

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