Двести тонн репы спасли нуждающегося в операции мальчика

В Китае мужчина, нуждающийся в средствах на лечение больного ребенка, нашел кошелек с деньгами и вернул его владельцу. Как сообщает издание South China Morning Post, в благодарность тот продал всю свою репу и покрыл расходы мужчины на операцию.

Тан Шаолун (Tang Shaolong) отвез двухлетнего сына в город Цзинань, центр провинции Шаньдунь, для лечения гемофагоцитарного синдрома. Мужчина уже отдал докторам 200 тысяч юаней (1,9 миллиона рублей), 120 (1,2 миллиона рублей) из которых он занял у родственников. Ребенку требовалась операция по пересадке костного мозга, и отец мог бы стать донором, но ему не хватало 400 тысяч юаней (3,9 миллиона рублей) на операцию.

В пятницу, 22 марта, Тан вышел из больницы, чтобы купить еды сыну. По пути он наткнулся на кошелек, в котором лежало 20 тысяч юаней наличными, водительские права и банковские карты. «Если честно, когда я увидел кучу денег, я обрадовался. Я решил, что Бог, зная, что я ищу деньги для сына, решил помочь мне», — признался китаец. Однако он не поддался искушению и решил вернуть находку, рассудив, что если кошелек выпал около больницы, то его владельцу нужны деньги на лечение.

Хозяином кошелька оказался фермер Дин Илун (Ding Yilong). Он предложил Тану награду, но тот отказался от денег. Узнав, что мужчине нужны деньги на операцию, Дин решил пойти другим путем. Фермер объяснил Тану, что на его складах лежит около 200 тонн репы, которую надо продать до мая, и предложил вместе искать покупателей.

Ко вторнику, 26 марта, китайцы продали всю репу и выручили за нее около 500 тысяч юаней (4,8 миллиона рублей). Теперь Тан и его сын готовятся к операции, доктора обещают провести ее примерно через месяц.

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