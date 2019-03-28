Из жизни
 
Последние новости
Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата
Загитову озадачил вопрос о мужчине мечты
Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео
Россиянка рассказала о тяготах жизни с большой грудью
Модный бренд решил продавать джинсовые «трусы» по 340 долларов
Россияне оценили переименование Астаны в Нур-Султан
МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады в Сочи
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Новости партнеров

Двести тонн репы спасли нуждающегося в операции мальчика

Перейти в «Мою Ленту»

В Китае мужчина, нуждающийся в средствах на лечение больного ребенка, нашел кошелек с деньгами и вернул его владельцу. Как сообщает издание South China Morning Post, в благодарность тот продал всю свою репу и покрыл расходы мужчины на операцию.

Тан Шаолун (Tang Shaolong) отвез двухлетнего сына в город Цзинань, центр провинции Шаньдунь, для лечения гемофагоцитарного синдрома. Мужчина уже отдал докторам 200 тысяч юаней (1,9 миллиона рублей), 120 (1,2 миллиона рублей) из которых он занял у родственников. Ребенку требовалась операция по пересадке костного мозга, и отец мог бы стать донором, но ему не хватало 400 тысяч юаней (3,9 миллиона рублей) на операцию.

В пятницу, 22 марта, Тан вышел из больницы, чтобы купить еды сыну. По пути он наткнулся на кошелек, в котором лежало 20 тысяч юаней наличными, водительские права и банковские карты. «Если честно, когда я увидел кучу денег, я обрадовался. Я решил, что Бог, зная, что я ищу деньги для сына, решил помочь мне», — признался китаец. Однако он не поддался искушению и решил вернуть находку, рассудив, что если кошелек выпал около больницы, то его владельцу нужны деньги на лечение.

Хозяином кошелька оказался фермер Дин Илун (Ding Yilong). Он предложил Тану награду, но тот отказался от денег. Узнав, что мужчине нужны деньги на операцию, Дин решил пойти другим путем. Фермер объяснил Тану, что на его складах лежит около 200 тонн репы, которую надо продать до мая, и предложил вместе искать покупателей.

Ко вторнику, 26 марта, китайцы продали всю репу и выручили за нее около 500 тысяч юаней (4,8 миллиона рублей). Теперь Тан и его сын готовятся к операции, доктора обещают провести ее примерно через месяц.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
How honesty and 200 tonnes of turnips are funding a bone-marrow transplant for a sick Chinese child
Незнакомец вернул потерянный кошелек и подложил туда денег
Московский таксист восемь часов пытался вернуть кошелек пассажирке и расплакался
Бывший ученик пожертвовал орган на спасение ненавистной учительницы
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0225 марта

«Россия остается для них загадочной далекой страной»

История россиянки о жизни во Франции
17:0527 марта

Леопард убил пятилетнюю девочку на глазах у матери

17:3727 марта

В церковной брошюре случайно напечатали фото «лысого из Brazzers»

14:2427 марта

Детей бедняков отказались пускать на площадку к богатым друзьям

Из жизни00:0222 марта

«Приходится делать вещи, от которых страшно»

Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
18:5527 марта

Змея укусила дразнившего ее ребенка за язык

14:4927 марта

Пиццерия прятала куски мяса в веганской пицце

11:5027 марта

Щедрый клиент ресторана раздал официантам тысячи долларов

Из жизни00:0123 марта

Бумажный след

Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
15:5327 марта

Китаянка пожелала увеличить глаза и осталась без века

12:5627 марта

Мужчина перевез в самолете смертоносную змею и попался

13:4227 марта

Неопытный леопард упустил мангуста из-под носа

Россия
«Мэру сказали — они тупые, они не хотят работать»
Российские врачи посмеялись над своими зарплатами на всю страну. И их услышали
«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
«Не знал, зачем вообще живу»
 
Врач-педиатр сделала фотосессию в белье и подверглась травле в соцсетях
Церковь отказала россиянину в скидке и оскорбила его чувства
Ближайший соратник Ельцина госпитализирован
Россиянка ждала приема к врачу четыре месяца из-за сбоя в электронной очереди
Все материалы
Мир
Женский сектор
Палестинки бились за свободу наравне с мужчинами. Теперь у них нет работы и модных нарядов
Мэй приготовилась уйти ради Brexit
В США оценили траты на поднятие Венесуэлы
Российская подлодка впервые за полтора года вернулась в Черное море
Китайского профессора отстранили от работы после критики Си Цзиньпина
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Трампа оправдали по делу сговора с Россией
Президента и его соратников признали невиновными. Но расследование против них продолжается
Все материалы
Бывший СССР
Владимир ЗеленскийШутки в сторону
Зеленский нравится Украине и России. За ним элита и силовики, и он может стать президентом
Белорусского генерала осудили в Литве за «советскую агрессию» 1991 года
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину
Соратника Трампа заподозрили в получении миллионов долларов от Януковича
Порошенко назвал условия переговоров с Путиным
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Украинской армии отдали контрабандные российские ракеты
Все материалы
Экономика
Смертельная жадность
От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Ford уходит из России
Они собирали самые популярные иномарки в стране. Теперь у компании серьезные проблемы
Разбиравшая на запчасти Sukhoi Superjet компания решила избавиться от них
Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества
Россия подарила Киргизии 30 миллионов долларов
Россия решила заработать на бивнях мамонта
Все материалы
Силовые структуры
«Они чувствовали себя как дома»
В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
Михаил АбызовСК возбудил дело против бывшего министра Абызова
Его заманили в Россию и обвинили в хищении четырех миллиардов рублей
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Абызова предложили отпустить за миллиард рублей
Обвиненного в торговле наркотиками капитана МВД отпустили из СИЗО
ФСБ поймала в Крыму 20 террористов и их главарей
Пожилую мать 12 детей обвинили в избиении полицейского
Все материалы
Наука и техника
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
24 «хищника» F-22 выполнили «слоновью прогулку»
Кучма назвал «визитную карточку» Украины
США назвали лучшие ракетные двигатели в мире
Индия сбила спутник Земли
Все материалы
Спорт
Макгрегор объявил о завершении карьеры
Три года назад он уже уходил из спорта, но вернулся. Стоит ли верить ему сейчас?
«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира
Олимпийская чемпионка рассказала о победе над раком
Шипулин пожалел Фуркада
Лучший российский бомбардир заинтересовал английские клубы
Глава UFC обозначил сроки возвращения Нурмагомедова в октагон
Бывший чемпион UFC дебютирует в рестлинге
Все материалы
Культура
Фрагмент картины «Садко», 1876Антисоветский классик
Он страдал в нищете и был похоронен при жизни: что надо знать о Репине
По асфальту белым Мелом
Расизм, кастрация, копы в огне: Гибсон и Вон в новой провокации автора «Костяного томагавка»
Выступление рок-группы «Алиса»«Я знаю с десяток песен, которые прикончили СССР»
Как русский рок развалил Советский Союз
Лидер «Океана Ельзи» отчитал голосующих «по приколу» украинцев
Продюсер «Ласкового мая» потребовал отправить Шнурова в психбольницу
Нео из «Матрицы» хотели сменить пол
Санса из «Игры престолов» призналась в сексуальных экспериментах
Все материалы
Интернет и СМИ
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Мужчина опубликовал список требований к спутнице и стал посмешищем
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся
Пользователи сети поверили шутке про 2007 год и оказались заблокированы
Познер назвал «колоссальную ошибку» западной пропаганды про Путина
Божена Рынска рассказала о попытке суицида после смерти Малашенко
Все материалы
Ценности
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Накачанным губам предрекли уход в прошлое
Раскрыт заработок модных блогеров
Месси покрыл iPhone золотом и украсил именем жены
Для россиян создали кнопочный телефон в честь царя-убийцы
Все материалы
Путешествия
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Авиакомпания усомнилась в способности чернокожих купить билет в бизнес-класс
Самолет с пассажирами загорелся сразу после посадки в аэропорту
Турист тайно снял девушку на скрытую камеру в душе и пошел под суд
Дебошир пробежал по аэродрому голышом и прославился
Все материалы
Из жизни
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Бумажный след
Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
Леопард убил пятилетнюю девочку на глазах у матери
В церковной брошюре случайно напечатали фото «лысого из Brazzers»
Детей бедняков отказались пускать на площадку к богатым друзьям
Пиццерия прятала куски мяса в веганской пицце
Все материалы
Циркулярка и рай
Лучшее автомобильное видео марта
История Toyota Land Cruiser
Как трофейный джип стал самым известным японским внедорожником
Двойной юбилей «Волчка»
Краткая история Мерседеса, который был наполовину Porsche
Пятиминутка
Первая (и очень короткая) встреча с обновленным кроссовером Suzuki Vitara
Производство легковых «Фордов» в России прекратится летом
В линейке Mercedes-AMG появился новый «горячий» седан
Hyundai назвал имя нового доступного кроссовера
Все материалы
Дом
«Сплошные крохоборы и кидалы»
Что думают провинциалы о москвичах, сдающих им квартиры
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Зашли издалека
Квартиры за МКАДом дорожают. Почему их продолжают покупать?
Замаскированную под дерево гостиницу снесли в Москве
Петербуржцам отвели четыре года на покупку жилья
Ипотеке в России предрекли удорожание
В Москве подешевели дома
Все материалы