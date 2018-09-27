Бывший ученик пожертвовал орган на спасение ненавистной учительницы

Молодой врач из малайзийского города Петалинг-Джая пожертвовал часть печени учительнице, которая занималась с ним в начальной школе. Об этом сообщает AsiaOne.

25-летний Джером Чин (Jerome Chin) узнал о болезни учительницы от ее дочери, с которой дружил в младших классах. Женщина нуждалась в пересадке печени, но не могла найти совместимых доноров. Восемь человек, готовых пожертвовать часть печени, забраковали врачи.

Чин вызвался помочь. По его словам, в детстве он не выносил строгую учительницу, но потом понял, что был неправ. «Она везде ходила с палкой и частенько пускала ее в ход, чтобы наказать меня, — сказал молодой врач. — Я ненавидел учителей, которые меня били, но после школы стал ценить тех, кто обращал на меня внимание».

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В начале сентября 67 процентов печени Чина пересадили его бывшей учительнице. По его словам, в этом не было ничего героического. «Я просто оказался в нужном месте в нужное время и сделал то, что мог», — добавил он.

В мае сообщалось, что в американском городе Рейнолдсбург, штат Огайо, учительница пожертвовала почку больной школьнице. 10-летняя Ива Эванс с 2017 года страдала от почечной недостаточности. Учительница предложила помощь, когда узнала, что родственники девочки ищут донора.

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