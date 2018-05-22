Американская учительница пожертвовала почку школьнице

В американском городе Рейнолдсбург, штат Огайо, учительница пожертвовала почку больной школьнице. Об этом сообщает Associated Press.

10-летняя Ива Эванс (Eva Evans) с 2017 года страдала от почечной недостаточности. Врачи предполагают, что к болезни привела «спонтанная генетическая мутация». Девочка нуждалась в пересадке почек и выживала лишь за счет машины для диализа, к которой ее подключали каждый день на 10 часов.

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Когда выяснилось, что никто из родственников Ивы не сможет пожертвовать почку из-за несовместимости органов, семья попыталась найти донора через Facebook.

Помочь вызвалась 48-летняя учительница Таня Томас (Tanya Thomas), работавшая в той же школе, где училась девочка. «Я ничуть не сомневалась, — отметила она. — Было чувство, что передо мной открылась дверь и мне следует через нее пройти».

Многомесячное обследование подтвердило, что ее почка подходит для пересадки Иве. Ожидается, что операция пройдет во второй половине лета.

В 2013 году сообщалось, что женщина, пожертвовавшая едва знакомому человеку одну из своих почек, спустя три года вышла за него замуж. Она пошла на такой шаг, потому что ее отец в свое время нуждался в доноре костного мозга, однако так и не нашел его.

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