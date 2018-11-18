Московский таксист восемь часов пытался вернуть кошелек пассажирке и расплакался

В Москве таксист из Киргизии прождал пассажирку восемь часов, чтобы вернуть ей забытый кошелек. Девушка опубликовала рассказ об этом на своей странице в Facebook.

Варя Борцова прилетела в Москву в пять часов утра и взяла такси до дома. Проснувшись на следующий день около часа дня, она обнаружила, что оставила в машине кошелек с деньгами, документами и банковскими картами. Девушка попыталась найти водителя через службу поддержки, однако там ей не смогли помочь. «Следующие полчаса я в панике представляла, как русская мафия украла мою личность и устроила вечеринку в Сочи на мои сбережения», — написала Борцова. Ее отец выглянул в окно и увидел у подъезда мужчину, который и оказался водителем такси.

Обнаружив забытый кошелек, мужчина тоже связался с колл-центром таксопарка, но данные о пассажирке не сохранились. Тогда он вернулся к дому девушки и прождал там более восьми часов, пытавшись отыскать знакомых с ней жителей подъезда. Когда Борцова наконец вышла из дома, они оба расплакались. «Сколько вы можете спать? Я замерз!», — сказал водитель. В знак благодарности девушка отдала ему сумму, в пять раз превышающую стоимость поездки.

В сентябре в Австралии таксист вернул мужчине обручальное кольцо стоимостью 25 тысяч австралийских долларов. Водитель отказался от награды и объяснил, что просто делал свою работу.

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