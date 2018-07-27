Турист случайно заплатил за такси в сотню раз больше

Американец приехал на отдых в Китай и по ошибке заплатил таксисту 6500 юаней (60 тысяч рублей) вместо 65 (600 рублей). Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Сиань в провинции Шэньси. Когда водитель Чжан Пэ обнаружил на своем кошельке в приложении WeChat слишком большую сумму денег, он посмотрел на время перевода и выяснил, кто из его пассажиров мог так ошибиться. Он понял, что платеж был произведен группой людей, которых он вез с железнодорожного вокзала, и поехал к отелю, возле которого высадил их, чтобы вернуть деньги.

На ресепшене мужчина объяснил ситуацию и попросил найти нужного ему гостя гостиницы. Им оказался американец с фамилией Лю, который впервые приехал в город и не до конца понял, как работает приложение. «В США в таких приложениях обычно есть пустое место, куда нужно вписать нули после запятой. Я сделал здесь то же самое, но в итоге случайно заплатил гораздо больше», — рассказал турист.

Американец попросил таксиста вернуть ему только 6300 юаней, а остальное оставить себе, но Пэ настоял и отдал ему всю сумму, перечисленную по ошибке.

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В марте 2017 года таксист в таиландской провинции Пхукет вернул паре британских туристов потерянную сумку с деньгами и другими ценными вещами. Двое путешественников заказали такси от своего отеля до автовокзала и позже обнаружили, что забыли в машине сумку, после чего обратились в полицию. Сотрудники полиции выяснили имя таксиста и позвонили ему с просьбой вернуть забытую вещь. Мужчина явился в полицейский участок и принес сумку, в которой находились 70 тысяч батов наличными, документы и кредитные карты.

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