В Москве таксист обокрал британского болельщика на два миллиона рублей

Таксиста из Таджикистана заподозрили в краже часов, денег и смартфона у британского болельщика. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в воскресенье 57-летний болельщик обратился в полицию с заявлением о том, что у него пропали наручные часы Rolex, iPhone и деньги. Общий ущерб составил около двух миллионов рублей.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего водителя такси. Уроженец Таджикистана признался, что совершил кражу рано утром в салоне машины. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Подобный инцидент произошел днем ранее, в субботу. Еще одного британца обокрали в московском такси, угостив кофе, после которого он потерял сознание. По данным правоохранительных органов, пострадавшим оказался журналист BBC, аккредитованный для работы в России во время чемпионата мира по футболу.

26 июня неизвестный похитил у болельщика из Саудовской Аравии 15,5 миллиона рублей, пообещав организовать перелет из Москвы в Волгоград для него и товарищей. Обратившийся в полицию болельщик передал подозреваемому 110 тысяч долларов и 120 тысяч евро за услуги и на расходы, после чего тот скрылся.

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