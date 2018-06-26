Болельщик из Саудовской Аравии отдал 15 миллионов рублей московскому мошеннику

Неизвестный похитил у болельщика из Саудовской Аравии 15,5 миллиона рублей, пообещав организовать перелет из Москвы в Волгоград для него и товарищей. Об этом во вторник, 26 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«По словам потерпевшего, гражданина Саудовской Аравии, 24 июня в центре столицы на Мытной улице он встретился с неизвестным мужчиной, обещавшим ему за плату организовать перелет группы граждан Саудовской Аравии из Москвы в Волгоград», — сказал источник.

Он пояснил, что обратившийся в полицию болельщик передал подозреваемому 110 тысяч долларов и 120 тысяч евро за услуги и на расходы, после чего тот скрылся. «Иностранный болельщик обратился в полицию. Ущерб составил 15 миллионов 696 тысяч рублей», — сказал источник. Возбуждено уголовное дело.

19 июня стало известно, что футбольного болельщика из Колумбии обокрали в отеле Four Seasons напротив Кремля в Москве. Ювелирные украшения и ценности на сумму 50 миллионов рублей неизвестные вынесли из гостиничного номера 14 июня, когда гость отсутствовал. Полиция установила подозреваемых и начала их розыск. Возбуждено уголовное дело о краже.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!