Венесуэльцы в Москве обокрали певца Малуму на 50 миллионов и сбежали в Европу

Московские полицейские установили личности двух граждан Венесуэлы, которые украли у колумбийского певца Хуана Луиса Лондоньо драгоценности и часы на 50 миллионов рублей из отеля Four Seasons в центре российской столицы. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

«Установлены граждане Боливарианской Республики Венесуэла 1988 и 1987 годов рождения. 15 июня из аэропорта Домодедово рейсом Москва — Лиссабон они улетели в Португалию», — сказал собеседник агентства, отметив, что обоим беглецам заочно предъявлены обвинения.

19 июня сообщалось, что Хуан Луис Лондоньо, известный по сценическому имени Малума, приехал на ЧМ-2018 и остановился в отеле Four Seasons напротив Кремля в Москве. Неизвестные обокрали его номер 14 июня, когда гость отсутствовал.

Среди украденного были браслеты и ожерелья Cartier, несколько наручных часов Rolex, Hublot, Patek Philippe и Audemars Piguet, а также рюкзак и сумка фирмы Louis Vuitton. По словам источника агентства, неизвестные представились в отеле гостями певца, получили дубликат электронного ключа от номера и после хищения оттуда имущества скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!