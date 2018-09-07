Честный таксист вернул забытое кольцо за 25 тысяч долларов

Таксист помог жителю австралийского города Перт найти потерянное обручальное кольцо, стоящее 25 тысяч австралийских долларов (около 1,3 миллиона рублей). Об этом сообщает SBS.

Такси вел Сингх Диллон (Singh Dhillon) — индийский студент, который приехал в Австралию по программе обмена, и в свободное время подрабатывал извозом. Он подвез Томас Карлтона (Thomas Carlton), который в спешке оставил в машине свое кольцо.

Карлтон заметил пропажу лишь позднее и не знал, куда делось кольцо. Он проверил несколько мест, но его нигде не было. «Это могло оказаться катастрофой, потому что страховка кончилась как раз день назад», — говорит мужчина.

Исчерпав все идеи, он позвонил в таксопарк. По его просьбе диспетчер распространил сообщение, которое увидел Диллон. Водитель проверил автомобиль, нашел потерянное кольцо и отвез его владельцу. Карлтон был счастлив и предложил деньги, а когда Диллон отказался от награды, сунул ему в карман 50-долларовую купюру (2,5 тысячи рублей).

Таксист объяснил, что просто делал свою работу. «Меня не волнует цена, потому что это мой долг — вернуть то, что мне не принадлежит», — говорит он. По его словам, это не первая история о честности таксистов и точно не последняя.

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