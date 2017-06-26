Рабочие помогли американке найти семейную реликвию в 15 тоннах мусора

Рабочие с мусороперерабатывающей фабрики помогли жительнице американского штата Нью-Джерси Саманте ЛаРошель (Samantha LaRochelle) просеять тонны мусора и отыскать выброшенную по ошибке семейную реликвию. Об этом сообщает сайт NJ.com.

Женщина лишилась двойного кулона, когда попала в больницу без сознания. Медицинские работники, которые ее раздевали, сняли драгоценность и случайно кинули в мусор.

Очнувшись, ЛаРошель обнаружила, что никто не знает, куда делись кулоны. Один из них принадлежал ее деду. На другом кулоне, сделанном из золота, был выдавлен отпечаток пальца ее покойной матери. Они висели на цепочке. «Для меня эта вещь значит больше всего мира», — говорит женщина.

В полиции согласились помочь ЛаРошель. Один из сотрудников изучил девять часов записей, сделанных камерами видеонаблюдения, и выяснил, какая компания вывезла мусор из больницы.

Эта информация привела ЛаРошель на мусороперерабатывающую фабрику в поселке Оксфорд. По ее просьбе рабочие в течение двух часов копались в отходах из больницы при помощи вил и других инструментов. В итоге один из них выудил из мусора сначала футболку ЛаРошель, а затем стаканчик с реликвией.

На следующий день женщина вернулась на фабрику с ланчем и тортом для рабочих, которые ей помогли.

В 2016 году сообщалось, что американец, случайно выбросивший свадебное кольцо стоимостью 400 тысяч долларов, сумел отыскать потерянную драгоценность на свалке.